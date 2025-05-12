Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmeye çalışan jandarma ekipleri, kırsaldaki düğünleri gezerek hem bilgilendirme yapıyor hem de düğün sonuna kadar bekleyerek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğünlerde hem güvenliği sağlamak hem de silahsız kutlama kültürünü yerleştirmek adına örnek bir uygulamaya imza atıyor. Düğünlere katılan jandarma ekipleri, silahla havaya ateş açılmasını önleyerek düğün sahiplerinin güven içerisinde en mutlu günlerini yaşamalarını sağlıyor. Düğünlerde havaya ateş açılması nedeniyle yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen uygulama, vatandaşın da takdirini topluyor.