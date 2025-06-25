Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu bir vatandaşın 144 bin lira dolandırılması olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Alpu ilçesinde bir vatandaş, kendisini arayarak banka temsilcisi olarak tanıtan şahsa banka bilgilerini vermesi neticesinde 144 bin lira dolandırıldığı ihbarında bulundu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Dedektif Timleri ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarının çalışması neticesinde; olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen (5) şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul’da bir operasyon düzenlendi. Ekipler 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada 4 adet cep telefonu ile 4 adet sim kart ele geçirdi. Şüpheli şahıslar hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılarak, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığının, halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla dolandırıcılık olaylarının kısa sürede aydınlatılması ve faillerinin yakalanması faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.