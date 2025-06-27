Aksaray’da yaz mevsimiyle hareketlenen tarım arazilerinde güvenlik önlemlerini artıran jandarma, anız yakılmasının önüne geçilmesi için çiftçilere yönelik denetim yapıp eğitim verdi.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da yaz mevsimiyle birlikte hareketlenen tarım arazilerinde jandarma ekipleri de çeşitli faaliyetlerle güvenlik önlemleri aldı. Anız yangınlarına yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçe, belde ve köylerdeki tarım arazilerini gezerek denetim yapıp eğitim veriyor. Biçerdöverlerin araziye girmesiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirler alan jandarma, biçerdöver sürücüleri başta olmak üzere biçerdöverlerde bulunması gereken yangın tüpüne kadar denetliyor. Arazide gün boyu devriye atan ekipler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, üretici ve biçerdöver sürücülerini de ziyaret ederek alınması gereken tüm tedbir ve çalışmalar hakkında eğitim veriyor.

Çiftçilere anız yakmanın tehlikesi ve doğaya verdiği zararları anlatan jandarma personeli, "Anız yangınlarının önlenmesi konusunda idari para cezası olarak dekar başına 556 lira ceza kesilmektedir. Anız yakılması, meraların tahribi, erozyona sebep olacak her faaliyete engel olacak şekilde idari para cezası kesilmektedir. Anız yakılmasının genel zararları bitki büyümesine imkan sağlayan toprağın organik maddesi yanmaktadır. Tarımsal doğal sistemi ve eko sistemi tahrip etmekle birlikte erozyona karşı da dayanıklılığı azaltmaktadır. En çok su kaybı anız yangınlarıyla meydana gelmektedir. Ayrıca anız yakılmasıyla bazı hastalıklarda meydana gelmektedir. Anızlarla birlikte bütün canlılar, mikroorganizmalar büyük zarar görmektedir. Çevre sağlığına, kamu düzenine, halkın güvenliği ve kamu mallarına zarar vermektedir. Aynı zamanda komşu tarlalardaki ürünlere, telefon direklerine, canlılara, meyve bahçelerine, civardaki yerleşim yerlerine, yaban hayatına, ormanlık alanlara ve bahçelere zarar vermektedir" dedi.

Jandarmanın alınması gereken tedbirleri anlattığını belirten biçerdöver operatörü Sefa Aladağ (27), "Jandarma bugün bize anız yakmanın zararları ve alınması gereken tedbirleri anlattı. Genel olarak biliyoruz ama ben biçerciyim, yangın tüplerini kontrol ederek geldim buraya. Biçerdöverimin tamiratını tam olarak yaptım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Yakup Göktaş (66) ise "Jandarmamız köye geldi, anız yakılmaması için uyardı. Anız yakmak zararlıdır, anızları yakmayalım" ifadelerini kullandı.