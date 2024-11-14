Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ekipler son olarak Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahallesi’nde ikamet eden 92 yaşındaki Fikriye Erdem’i ziyaret edilerek ederek elini öptü. Erdem ile sohbet edip sağlık durumu ve herhangi bir talebinin bulunup bulunmadığını soran jandarma ekipleri, kendilerine ulaşılabilecek telefon numaraları verdi.