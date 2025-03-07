Kütahya’da jandarma trafik ekipleri Tavşanlı-Emet karayolunda 55 sürücüyü yağışlı havalarda, kış şartlarında araç kullanımı ve çeşitli konularda bilgilendirdi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17’nci Trafik Jandarması Tim Komutanlığınca Tavşanlı-Emet karayolunda 55 yol kullanıcısı sürücüye, yağışlı havalarda ve kış şartlarında araç kullanımı, kış lastiği önemi, zincir takma, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, genel trafik ve benzeri konularda bilgilendirme yaparak broşür dağıtımı gerçekleştirdi.