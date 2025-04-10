Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Jandarma ekiplerince 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 17, Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği tespit edilen 1, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu işlediği tespit edilen 3, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet suçu işlediği tespit edilen 4, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçu işlediği tespit edilen 1, Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Öte yandan yasa dışı bahis ve kumar içerikli 227 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandığı belirtilerek, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.