Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 200’e yakın mermi ele geçirdi.

Olay, Salar beldesi Halımoru köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücünün şüphe hareketlerde bulunduğunu fark eden ekipler aracın içerisine baktıklarında ön koltukta tüfek ve kutu içerisinde mermiler olduğunu belirledi. Ardından yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 25 adet av tüfeği mermisi ve 150 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.