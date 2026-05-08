Elazığ'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında jandarma personeline eğitim verildi.

Elazığ'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karakoçan ve Palu Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından Kovancılar, Karakoçan, Palu, Arıcak ve Alacakaya'da görev yapan jandarma personeline eğitim verildi. Eğitimlerde orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler, erken müdahalenin önemi ve koordineli çalışma konularında bilgiler verildi.