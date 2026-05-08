Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Seza Çimento Elazığspor'un tüm deplasman giderlerini üstlendiklerini açıkladı.

Takımın ulaşım, konaklama ve organizasyon giderlerinin tamamının Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacağı duyurulurken, Başkan Alan'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Başkan İdris Alan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bugün değilse ne zaman? Gün, omuz omuza birlik olma günüdür. Seza Çimento Elazığspor'umuzun Bursa'da oynayacağı play-off final mücadelesinde takımımıza destek olmak amacıyla Elazığ TSO olarak deplasman giderlerinin tamamını karşılıyoruz. Vallahi olacak, billahi olacak. İnandık, başaracağız' ifadelerini kullandı.

Şehrin ortak değeri olan Elazığspor'un yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Alan, bu mücadelenin sadece bir futbol karşılaşması olmadığını ifade etti. Elazığspor'un sahada yalnızca puan ya da kupa için değil, Elazığ'ın birlik ruhu, umudu ve gururu için mücadele ettiğini belirten Alan, 'Bu başarı tüm şehrin başarısı olacaktır. İş dünyasıyla, taraftarıyla, yöneticisiyle ve vatandaşlarıyla Elazığspor'un yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.