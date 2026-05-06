Düzce'de bir haftada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 23 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suç unsurlarına karşı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesinde 118 olay meydana gelirken olayların yüzde 96'sı aydınlatıldı. Huzur güven uygulamaları ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalanırken 1 adet tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 23 olay ortaya çıkarılırken 23 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bin 61 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu hammaddesi, 255 gram kubar esrar, 225 kök kenevir bitkisi, 46 gram skunk, 11 adet sentetik ecza, 9 gram kokain, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında ise 7 bin 491 araç, 128 motosiklet ve 2 bin 803 şahıs denetlendi.