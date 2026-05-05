DÜZCE(İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Bayram Durmazoğlu'nun ailesine taziyede bulundu.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti İzmit T3 Tüneli mevkiinde meydana geldi. Bayram Durmazoğlu idaresindeki 81 ACM 376 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından tünel girişindeki duvara çarptı. Kazada Bayram Durmazoğlu hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Bayram Durmazoğlu, Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Son başbakandan taziye ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Vali Mehmet Makas, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanları Ahmet Arslan ve Mehmet Habib Soluk, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bayram Durmazoğlu için ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım ve beraberindeki heyet, Durmazoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı temennilerini iletti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu 'Geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç hemşehrimiz Bayram Durmazoğlu'nun kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemiz, bundan yalnızca 20 gün önce de baba Yılmaz Durmazoğlu'nu kaybetmenin derin hüznünü yaşamıştı. Peş peşe yaşanan bu acıların tarifsiz olduğunu biliyoruz. Rabbim; Bayram evladımıza ve merhum Yılmaz Durmazoğlu'na rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum' ifadelerinde bulundu.