Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, finalde rakip kim olursa olsun Türkiye Kupası'nı kazanmak için gerekli mücadeleyi vereceklerini ve bu anlamda güzel hayaller kurduklarını söyledi.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 'Uzunca bir süredir camia olarak kilitlenen bir teknik heyet, futbolcu grubu ve taraftar, güçlü bir takım rakip. Bunun üzerine de oynaması zor olan deplasman takımı için bir ambiyans. Bunları bir araya getirdiğimiz bizi zor bir maçın beklediği aşikardı. Bizim açımızdan kupa çeyrek finalinde Fenerbahçe galibiyeti sonrası kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir ve bunu çok isteyen bir oyuncu grubu ve teknik ekip vardı' ifadelerini kullandı.

'Oyuncularım inanılmaz mücadele etti'

Maçın ilk yarısında oyun anlamında çok fazla pozitif bir şey ortaya koyamadıklarının altını çizen Palut, 'Ne doğru baskı yaptık, ne topu ayağımızda tuttuk, ne Beşiktaş'ı tehdit edebildik. Bu yarıyı 0-0 bitirmemiz maçın devamı adına şanstı bizim için. İkinci yarı oyun dengelendi. Beşiktaş daha etkindi. İyi oynamadığımız dakikalarda takımım mücadele modunu açtı ve savaştı. Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmada oyuncularım inanılmaz mücadele etti. Onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. Taraftarımız da bizi destekledi, onları da evlerine mutlu göndermek camiamız adına pozitif bir durum' şeklinde konuştu.

'Maç bitince inanılmaz bir rahatlama ve huzur hissettim'

Tecrübeli teknik adam, bitiş düdüğünün ardından inanılmaz bir rahatlama hissettiğinin altını çizerek, 'Biz teknik adamlar bütün stresi çaresizce kenarda yaşıyoruz. İnanılmaz bir stresti maçın 90 dakikası. Maç bitince inanılmaz bir rahatlama ve huzur hissettim. Finale kadar gelmişken de kupa için her şeyi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz' diye konuştu.

Penaltı pozisyonunu da değerlendiren İlhan Palut, 'Aksiyonun içinde devam ettiğini net şekilde gördüm. İçeride faulün devam edip etmediğini bilmiyorum ama baktığımda penaltının dönemeyeceğine emindim' cümlelerine yer verdi.