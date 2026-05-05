Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bahadır Güngördü son anda çift yumrukla uzaklaştırdı.
36. dakikada Asllani'nin pasında sol kanatta topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
42. dakikada sağ taraftan Murillo'nun kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Oh'un altıpasın sağından yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, El Bilal Toure, Hyun-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Diogo Gonçalves, Jackson Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Riechedly Bazoer, Jin-Ho Jo, Rayyan Baniya, Yhoan Andzouana, Arif Boşluk, Sander Svendsen, Morten Bjorlo, Kazeem Olaigbe
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Ammanuel Agbadou, Orkun Kökçü (Beşiktaş), Deniz Türüç (Konyaspor)