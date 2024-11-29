Halkın can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik kırsal alanlarda devriye hizmeti veren jandarma personeli, kış şartlarında eğitimlerine devam eden öğrencilere de destek oldu. Jandarma personeli, öğretmenlerle birlikte okul önünde kar temizliği yaparken, öğrenciler ile de kartopu oynadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin kış şartlarından etkilenmemesi için örnek bir davranış sergiledi. Okul çevresinde güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin mağdur olmaması için de okul bahçelerinde kar temizliği çalışmalarına katıldı. Ekipler, okul personeliyle birlikte kar ve buz kalıntılarını temizleyerek öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağladı. Bu anlamlı çalışmanın ardından jandarma ekipleri, öğrencilerle kartopu oynayarak onların keyifli anlar yaşamasına da vesile oldu.