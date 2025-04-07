Kırşehir’in Mucur ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerle buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan programda; ’Güçlü Kızlar, Aydınlık Yarınlar’ temalı etkinlikle öğrenciler bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında Kızıldağ Yeni Yapan ilköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik jandarma ekipleri mesleki tanıtım yaptı. Öğrencilere mesleki tanıtımla birlikte güvenlik konusunda da bilgilendirme yapıldı. Özellikle kız öğrencilerin ilgi gösterdiği programda, jandarma personeli tarafından kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. Öğrencilerin soruları yanıtlanırken aynı zamanda da kız çocuklarının gelecekte farklı mesleki alanları seçmeleri ve seçtikleri mesleklerde neler öğrenileceği anlatıldı.