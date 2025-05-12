Erzurum’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 2 kilo sahte külçe altın ele geçirildi.

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2 kilo sahte külçe altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mühimmatı, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet dedektör, 12 adet muhtelif kazı malzemesi ve 219 adet sahte kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA