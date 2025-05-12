Erzurum’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 2 kilo sahte külçe altın ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2 kilo sahte külçe altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mühimmatı, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet dedektör, 12 adet muhtelif kazı malzemesi ve 219 adet sahte kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.