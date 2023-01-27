Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, traktör ve motosiklet sürücüleri trafik kazalarının önlenmesine karşı bilgilendirirken, vatandaşlara broşür ve reflektör dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, traktör ve motosiklet sürücüleri trafik kazalarının önlenmesine karşı bilgilendirirken, vatandaşlara broşür ve reflektör dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Söke İlçesi Bağarası Mahallesi’nde mobil muayene istasyon ekibiyle birlikte muayene için gelen traktör sürücülerine; trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen Rollover Protection System (ROPS) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve genel trafik kuralları konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. 122 traktör sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü, reflektif yelek kullanılması hususunda, 35 motorsiklet sürücüsü ve 87 yaya vatandaşa seminer verilirken, faaliyet esnasında 200 adet broşür ve 5 adet de reflektör dağıtımı yapıldı.