Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik 10 şahıs olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 25 şahıs arasında uyuşturucu suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 4 şahıs, diğer suçlardan aranan 6 şahıs yer alırken, gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.