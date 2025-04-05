Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri bayram tatili boyunca 669 personel ile dron ve cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, Emirdağ-Bolvadin-Çay devlet karayolu ile Çay-Dinar il yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerin ardından yapılan açıklamada, "Cayrokopter hava aracı ile havadan trafik denetimi icra edilmiş olup 27 trafik, 111 asayiş ve 15 sivil timler olmak üzere toplam 669 personel ile vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmesini sağlamak maksadıyla Jandarma tüm unsurları ile her daim sahada görevinin başındadır.

Bayram dönüşü yoğunlaşan trafik akışını sağlıklı olarak sağlayabilmek ve sevdiklerine ulaşmaları maksadıyla cumartesi ve pazar günü trafik jandarması ile tüm ekiplerimiz radar ve hız kontrolü yaparak, trafik denetimlerinde gerekli ilave tedbirleri arttıracaktır. Trafik kazalarına karşı vatandaşlarımızı koruyabilmek için sürücülerin hız yapmalarına ve trafik canavarı olmalarına kesinlikle izin verilmeyecek ve bunun için gerekli tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.