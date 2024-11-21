Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 200 litre lisanssız motor yağı ile motor bakım malzemeleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurarak aramam yaptı. Aramada 200 litre lisanssız motor yağı, 13,8 litre motor koruyucu sıvısı ve 14,4 litre motor duman kesici konsantre sıvısı ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan şahsın gözaltına alındığı bildirildi.