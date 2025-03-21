Kırıkkale’de jandarma ekipleri, 12 farklı kamerayı inceleyerek traktör hırsızlarını tespit etti. Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör hırsızlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Keskin ilçesindeki 7 köy ve 3 mahallede gerçekleştirilen araştırmalarda, 12 farklı noktaya ait güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda, traktörün N.O. (57) ve E.O. (39) tarafından çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Çalınan traktör ise sahibine teslim edildi.