Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 3 hükümlüyü gözaltına aldı. Yahşihan ilçesinde "parada sahtecilik, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından aranan G.T. (38), hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu belirlenerek yakalandı. Merkez ilçedeki Etiler Mahallesi’nde "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan M.B. (25), kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla gözaltına alındı. Aynı mahallede "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçundan aranan A.O.T. (51) ise 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.