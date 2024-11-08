İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 6 ayda İzmir’e 1 milyar 685 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Nisan 2024’te göreve gelmesinin ardından, İZSU Genel Müdürlüğü kentin öncelikli altyapı sorunlarına el attı. Ekonomik kriz baskısı ve kamuda tasarruf tedbirlerine rağmen yatırımlara hız kesmeden devam eden İZSU, son 6 ayda 1 milyar 685 milyon liralık yatırım yaptı.

İlk etapta, şehrin öncelikli sorunlarına müdahale etmek için 180 günlük Hızlı Eylem Planı çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez temizliği, su kayıp-kaçaklarıyla mücadele, yağmur suyu ayrıştırma ve kanalizasyon altyapısı projelerini hızla hayata geçirdi.

Suda indirim başladı

Başkan Dr. Cemil Tugay, seçim döneminde verdiği suda indirim sözünü tuttu. Su faturalarında yüzde 25’lik indirim 1 Haziran itibariyle başladı. Tüm İZSU abonelerini kapsayan uygulamada tüketilen ilk 4 metreküplük su, yüzde 25 indirimli olarak hesaplanıyor. 1 milyon 954 bin 548 abonenin her birinin 8 metreküplük su tükettiği düşünüldüğünde, indirimle birlikte 66 milyon 454 bin 632 TL’lik bir tutar İzmirlilerin cebinde kalıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi emeklilerin 0 - 4 metreküp su kullanımı Emekli Dayanışma Kartları aracılığı ile ücretsiz hale getirildi. İZSU ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında ise kentte ihtiyaç sahibi emekliler 0-4 metreküp suyu ücretsiz, geri kalan fatura tutarını ise yüzde 50 indirimli ödeyecek. Destek doğrudan faturalara yansıyacak. Uygulama kısa bir süre içinde hayata geçecek.

232 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı

İZSU Genel Müdürlüğü, son 6 ayda İzmir genelinde toplam 232 kilometre içme suyu hattı imalatı yaparak kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde İzmir genelindeki su kayıp-kaçak oranı Tarım ve Orman Bakanlığı kriterlerinin altına düşerek, yüzde 27,72 oldu. Yine içme suyu yatırımları kapsamında, son 6 ayda İzmir genelinde toplam 23 içme suyu sondaj kuyusu devreye alındı. İzmir’de temiz su kalitesinden ödün vermeyen kurum, kente kazandırılacak bir paket içme suyu arıtma tesisinin inşaatı için ise çalışmalarına devam ediyor.

Dört mevsim dere temizliği

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışların olduğu dönemlerde yaşanabilecek sel ve taşkın olaylarını önlemek, yaz mevsiminde ise bölgesel koku sorunlarının önüne geçmek amacıyla düzenli olarak yürütülen dere temizlik çalışmalarına da devam etti. İZSU ekipleri Başkan Tugay’ın göreve geldiği günden bu yana İzmir’de 113 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Kent genelinde pek çok noktada yürütülen mazgal ve ızgara yenileme çalışmaları kapsamında, toplam 302 ızgara imalatı yapıldı.

Altyapı güçleniyor, yağmur suyu ve atık su hatları ayrışıyor

İklim değişikliğinin yağış düzeni üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak, kentin altyapısını sel ve taşkın olaylarına karşı güçlendiren İZSU Genel Müdürlüğü, 25 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatını tamamladı. Çeşme, Gümüldür, Seferihisar, Urla, Bergama, Menemen, Ödemiş, Menderes, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Gaziemir, Konak, Gültepe, Karabağlar ve Buca olmak üzere 16 ilçede yapılan imalatlar, bu bölgelerde uzun yıllardır yaşanan su baskını ve taşkın sorunlarını çözüme kavuşturdu.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün öne çıkan altyapı projelerinden “Konak ve Karabağlar İlçeleri Atıksu ve Yağmursuyu Ayrıştırma İnşaatı Projesi” kapsamında, Konak Güzelyalı ve Göztepe mahalleleri ile Karabağlar Poligon ve Şehitler mahallelerinde yürütülecek atık su ve yağmursuyu ayrıştırma hattı imalatı için kısa süre içerisinde ihale yapılacak. Narlıdere Altıevler ve Huzur mahalleleri ile Balçova İnciraltı ve Korutürk mahallelerinde planlanan atık su şebeke imalatı için ise ihale hazırlık çalışmaları sürüyor.

Yüksek katlı binalardan oluşan Gökdelenler bölgesindeki eskiyen ve yetersiz kalan altyapının yenilenmesi amacıyla hazırlanan, “Konak İlçesi, Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi Yağmursuyu ve Atıksu İnşaatı Projesi” işine ait ihale sürecinin kısa zamanda tamamlanmasıyla, projenin saha çalışmaları da başlayacak.

İZSU enerji ihtiyacını güneşten karşılıyor

İklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önemli adımlar atan İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’in Değirmendere Mahallesi’nde 3,75 megawatt (MW) kapasiteli ve şebeke bağlantılı güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı. İZSU’nun öz kaynakları ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yükleniminde yapılan GES projesi ile yıllık 6,5 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlandı. İZSU bünyesindeki toplam 7 atık su arıtma tesisinin ve su kuyusunun elektrik ihtiyacının, buradan elde edilecek enerjiyle karşılanması hedefleniyor.

10 GES daha geliyor

İZSU Genel Müdürlüğü işletmesi altındaki tesislerin çatı alanlarında kurulması planlanan toplam 3,95 MW kapasiteli, 10 güneş enerji santrali için izin süreçleri ve proje çalışmaları tamamlandı. Kurulum için ihale öncesi çalışmaları devam eden santraller sayesinde yılda 6 milyon 715 bin kWh elektrik enerjisi üretilerek, kurumun enerji ihtiyacının yüzde 1,6’sı karşılanacak.

Ayrıca 2025 yılında kurulumu tamamlanacak olan toplam 23 yenilenebilir enerji santrali ile yıllık 27 milyon 440 bin kWh elektrik enerjisi üretilerek İZSU’nun elektrik tüketiminin yüzde 10’u karşılanacak.

4. faz Nisan 2025’de devrede

Körfezin temizliği konusunda da çalışmalarını hızlandıran İZSU, son 6 ayda atık su yönetimi için de önemli adımlar attı. Bu çerçevede 49 kilometre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilirken, 5 yıl içerisinde 5 atık su arıtma tesisi inşaatı ve kurum bünyesindeki 6 tesisin kapasite artırımı çalışmaları da tamamlanacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, temiz körfez hedefi doğrultusunda Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kapasite artırma çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Tesisin 4. fazının yapım çalışmalarında sona gelindi. 2025 yılı Nisan ayında tamamlanması hedeflenen yeni ünitelerin devreye girmesiyle tesisin kapasitesi yüzde 36 artacak ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yeniden Türkiye’nin en büyüğü olacak. Ayrıca kentin artan nüfusu dikkate alınarak orta ve uzun vadede Çiğli AAT’nin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli olan 5. Faz projesinin hazırlık çalışmalarına da başlandı.

Güneybatı AAT’ye kapasite artırımı

Güzelbahçe yerleşim bölgesinden ve Narlıdere’deki askeri birlik alanlarından kaynaklanan evsel atık suların ileri biyolojik atık su arıtma yöntemleri ile arıtıldığı Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nde, bölgenin nüfus projeksiyonu ve İzmir Atık Su ve Yağmursuyu Master Planı doğrultusunda kapasite artışına gidilecek. Böylelikle Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nin günlük 21 bin 600 metreküp arıtma kapasitesi 58 bin metreküpe çıkacak.