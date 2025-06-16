Bursa’nın İznik ilçesinde bir hurdacıda meydana gelen LPG tankı patlamasında 1 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı esnafın camları kırıldı.

Olay, saat 16.15 sularında İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde iki kişinin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle LPG tankı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı şahıs, sağlık ekiplerine teslim edilerek İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.