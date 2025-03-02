İzmit Belediyesi meyve yetiştiricilerine yönelik Meyve Ağacı Budama ve Aşılama Eğitimi yaparken programa katılan vatandaşlara sertifikaları teslim edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü meyve yetiştiricilerine yönelik Meyve Ağacı Budama ve Aşılama Eğitimi gerçekleştirdi. Üreticilere eğitimi İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı bölümünden Ziraat Mühendisi Mehmet Veysel Ayhan ve Ziraat Mühendisi Serdar Memiş verdi.

Eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları takdim edildi ayrıca eğitim kapsamında İzmit Belediyesi Tarımsal Uygulama Bahçesinde uygulama etkinliği yapıldı.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır eğitim programı öncesinde yaptığı konuşmada, İzmit belediyesi olarak gücümüz yettiğince, tüm olanaklarımızla üreten ve üretmek isteyen çiftçilerimize, çiftçiliğe ilgi duyan vatandaşlarımıza destek olmak istiyor, destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

“120 DÖNÜMDE 20 ÇEŞİT BİTKİNİN TARIMINI YAPIYORUZ”

Yeşilin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Çakır, "5 dönümlük alternatif ürünler bahçemizde Aronya üretimi, 22 dönümlük tarımsal uygulama bahçemizde lavanta ve meyve üretimi, tarımsal üretim bahçemizde yazlık ve kışlık sebze üretimi, çilek bahçemiz de 8 dönüm ekili alanda çilek üretimi, Süleymaniye mahallesi koza evinde ipek böceği koza üretimi, Süleymaniye mahallesin de yeni kurulan 5 dönüm alan içerisinde meyve bahçesi, İzmit için alternatif ürün olması amacıyla kurulan yaklaşık 5 dönüm dağ çileği bahçesi ve diğer arazilerimizde buğday mısır üretimi olmak üzere yaklaşık 120 dönümlük alanda 20 çeşit bitkinin tarımını yapmaktayız" dedi.