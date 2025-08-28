Kocaeli İzmit’te “Nefes Al İzmit” yoga etkinliği Cumhuriyet Mahallesi’nde devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Nefes Al İzmit” yoga etkinliklerine Cumhuriyet Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Okulum Orman kurucusu Sevda Kirli Yıldırım ve Dharma Studio kurucusu Betül Aka, katılımcılara nefes teknikleri ve yoga hareketleri üzerine eğitim verdi. Program, hem fiziksel hem de ruhsal gelişime katkı sağlayacak çalışmalarla büyük ilgi gördü.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, beden ve zihin sağlığını destekleyen uygulamalar öne çıktı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Güler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür programların mahalle sakinleri için çok faydalı olduğunu belirtti.