Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamasında taraftara üçlü çektiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Süper Lig için de taraftarın gönlüne girdi. Büyükakın, “Birlikte başardık. Süper Lig’de de birlikte başaracağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarında tam bir bayram havası vardı.

Kent Meydanı’nı dolduran binlerce Kocaelili 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselen şehrin takımı Kocaelispor’u bağrına bastı. İstanbul’daki Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından Kuruçeşme gişelerinde karşılanan Yeşil-Siyahlılar, buradan konvoy eşliğinde, üstü açık otobüs ile İzmit Kent Meydanı’na geldi. Takımı karşılayan ilk isim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın oldu.

3 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUK KESİNLEŞTİ

Başkan Büyükakın, Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’e çiçek takdim etti. Ardından Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve takımımızın futbolcularının bulunduğu araç Cumhuriyet Bulvarı üzerinden şehir merkezine giriş yaparak alanda sloganlar, meşaleler ve büyük bir coşku ile karşılandı. Yeşil-Siyahlılar alana girmek üzereyken Gençlerbirliği’nin Bandırmaspor ile 1-1 kaldığı haberi geldi. Bu haberle birlikte Kocaelispor’un bitime 3 hafta kala ligi birinci sırada, yani şampiyon olarak bitirmesi de kesinleşmiş oldu.

“TAHİR BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA OLDU”

Kocaelispor takımı, üstü açık otobüs ile şehir merkezine girip İzmit Kent Meydanı’na geldiğinde meşalelerle karşılandı. Otobüs alana girdiğinde meşaleler yakılarak büyük bir coşku yaşandı. Ardından tüm futbolcuların isimleri tek tek okunarak alkışlatıldı. Alanı dolduran binlerce Kocaelisporlu taraftara seslenen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, takımın 16 yıl sonra şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Durul, “Göreve gelirken o kupa buraya gelecek dedik ve o kupa buraya geldi. Bu süreçte Kocaelispor ortak paydasında buluşarak emek veren valimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımız da burada. Her zaman yanımızda oldu. Süper Lig yolunda da çok iyi bir kadro kurarak Kocaelispor’u en iyi yere taşıyacağız” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Alkışlar arasında konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Beraber inandık, başaracağız dedik ve sizin sayenizde başardık” dedi. Yoğun sloganların ardından taraftarı kırmayarak alanı dolduran binlerce taraftara üçlü çektiren ve ardından konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Büyük Kocaelispor taraftarı siz bu başarıyı, bu kupayı hak ettiniz. Birlikte başardık. Süper Lig’de de birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.