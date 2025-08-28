İzmit Belediyesi, Kandıra’da yaşayan Kıbrıs Gazileri Recep Toygar ve Sıtkı Güler’i ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Kandıra’da ikamet eden Kıbrıs Gazileri Recep Toygar ve Sıtkı Güler’i ziyaret ederek minnet ve şükran duyguları ifade etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, kentimizde yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra’da yaşayan Kıbrıs Gazileri Recep Toygar ve Sıtkı Güler’e anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur yer aldığı ziyarette, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Gazilere ayrıca Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.