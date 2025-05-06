İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli çocuklar için İnciraltı Kent Ormanı’nda “Doğa ve Orman Pedagojisi Çocuklarla Ormanda Keşif ve Masal Etkinliği” düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, “Doğa ve Orman Pedagojisi Çocuklarla Ormanda Keşif ve Masal Etkinliği” kapsamında İnciraltı Kent Ormanı’nda 5-7 yaş arası çocuklar ile bir araya geldi.

Çocukların doğayla iç içe olmalarına olanak sağlayan, oyun ve keşif yoluyla çok yönlü gelişimini destekleyen etkinlik, minik kâşifleri ormanın büyülü atmosferiyle buluşturdu.

Eğitmen Gizem Biloba rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, doğayı bir sınıf, ormanı ise aktif bir öğretmen olarak deneyimledi. Yaratıcı oyunlar ve yönlendirilmiş keşif etkinlikleriyle fiziksel-zihinsel beceriler geliştirildi, masal anlatımlarıyla çocukların hayal gücü beslendi.

Etkinlik, 10 Mayıs Cumartesi günü İnciraltı Kent Ormanı’nda yeniden yapılacak.