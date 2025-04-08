İzmir’de gerçekleştirilen Turizmde Yeni Çağ: Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı’nda, dijital göçebeleri kente çekmek için atılması gereken adımlar konuşuldu.

İzmir iş dünyası, dünya genelinde sayıları 40 milyonu aşan dijital göçebeleri kente çekmek için kolları sıvadı. Turizmde Yeni Çağ: Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda; Tayland’dan Portekiz’e, Arjantin’den Endonezya’ya kadar pek çok ülkenin ekonomisine katkılar sunan dijital göçebelerin rotalarına İzmir’in de eklenmesi için atılması gereken adımlar, kentin paydaşları tarafından görüşüldü.

"Büyük markalar ofislerden, plazalardan çıktı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve hızla gelişen teknoloji ile tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin iş yapma biçimlerini kökünden değiştirdiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, "Pandemi bittikten sonra pek çok büyük marka, büyük ofislerden, plazalardan çıkıp, kafe, sahil ve keyifli ortak çalışma alanlarında faaliyet göstermeye başladı. Evden çalışma sürecinde, çalışanların bir kısmı iklim olarak daha elverişli ülkelere gitmeyi tercih etti. Böylece, ‘dijital göçebelik’ konsepti küresel ölçekte hızla yaygınlaştı" dedi.

"Çalışma planı kılavuz olacak"

Türkiye’de dijital göçebelik hareketinin, 2024 yılında uygulanmaya başlanan Dijital Göçebelik vizesi ile hızla büyüdüğüne dikkat çeken Özkardeş, "Özellikle İstanbul, Antalya, Bodrum gibi şehirler ön plana çıkarken, İzmir’in de potansiyeli oldukça dikkat çekiyor. Kentimizin, kültürel ve tarihi zenginlikleri, yaşam kalitesi ve geniş sosyal imkanları ile dijital göçebeler için yeni bir merkez olabileceği kanaatindeyiz. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener ve yönetim kurulumuz yenilikçi bakış açısıyla dijital göçebelik konusunu çok önemsiyor. Bunun için, pek çok platformda da ifade ettiğimiz gibi ‘ortak akıl’ ve ‘kurumlar arası işbirliği’ ile hareket etmek önem arz ediyor. Kentimizdeki tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanacak bir çalışma planının hedefimize hızla ulaşmamız konusunda bizlere kılavuz olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Diğer sektörlerle bağlantısı konuşuldu

Toplantının İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer moderatörlüğünde gerçekleşen ‘İzmir’in Dijital Göçebe Merkezi Olma Yolundaki Adımları’ başlıklı oturumunda; İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Adnan Bozbay ve Kıvanç Meriç, 48. Sigortacılık Grubu Meslek Komitesi Başkanı Zeynep Şebnem Korkut ile 43. Konaklama Grubu Meslek Komitesi Üyesi Gökçe Kesikciler Buğday panelist olarak yer aldı. Panelde dijital göçebelik kavramı ve sektörlerle bağlantısı konuşuldu. Bu çerçevede sektör temsilcileri, konunun İzmir özelinde geliştirilebilmesi için önerilerde bulundu.

Dijital göçebe vizesi hakkında bilgi verildi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Pazarlama ve İletişim Şube Müdürü Ufuk Kafalı, hali hazırda Türkiye’ye geçerli olan dijital göçebe vizesiyle ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumda, vizeye başvuran göçebelerin demografik özellikleri ile ilgili veriler yer aldı.

İzmir’in avantajları masaya yatırıldı

İzmir Ticaret Odası Etkinlikler, Fuarlar ve Turizm Müdürlüğü Turizm Hizmetleri Görevlisi Burçin Tekşal ise dijital göçebelerin tarihçesi ve 21. Yüzyıl ülke karşılaştırmaları ile konu hakkında farkındalık sunumu gerçekleştirdi. Dijital göçebelerin tercih ettiği şehirlere göre İzmir’in sahip olduğu avantajlar mercek altına alındı.

Toplantıya, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı.