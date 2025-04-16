İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı’nda, Aliağa ilçesindeki ’Koca Köprü’ ile ilgili önemli bir önerge gündeme taşındı. MHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar ve AK Parti Aliağa Belediye Meclis Üyesi Mesut Yaşar Aybar tarafından sunulan önergede, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle bölgede yaşanan kazalara dikkat çekildi.

Aliağa’nın Karakuzu, Uzun Hasanlar ve Karakoyun mahallelerini birbirine bağlayan ve halk arasında "Koca Köprü" olarak bilinen köprünün mevcut haliyle sadece tek aracın geçişine izin verdiği belirtildi. Üstelik köprü bitiminde bulunan keskin virajın da kazalara davetiye çıkardığı ifade edildi. Mecliste okunan önergede, özellikle yaz aylarında Aliağa’dan Manisa yönüne giden alternatif güzergâh olarak da kullanılan yolun çok yoğun olduğu ve bu noktada ciddi trafik güvenliği sorunları yaşandığı vurgulandı.

"Ölümlü kazalar oldu"

AK Partili Meclis Üyesi Mesut Yaşar Aybar, önergenin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu köprüde daha önce meydana gelen kazalarda Uzun Hasanlar Mahallesi’nden iki vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Köprü yazın trafik yoğunluğunun olduğu Aliağa’dan Manisa’ya da kestirme yolu olduğu için çok yoğun kullanılan bir yol. Orada köprüden sadece tek araç geçebiliyor ve bitiminde çok keskin bir viraj var trafiği yoğun olduğu zamanlarda çok sıklıkla kazalar oluyor zaten ölümlü kazalarımız da oldu yol genişletilirse trafik akışı daha uygun hale gelir" dedi.

Tugay’dan köprü için güvence: "Konu ilgili birimlere iletilecek, ben de özel olarak ilgileneceğim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis toplantısının sonunda konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tugay, köprüdeki güvenlik sorununu çözmek için önergenin ilgili birimlere iletileceğini belirterek, "Ben de özel olarak ilgileneceğim" dedi.