İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü Tarihi Bıçakçı Han’da düzenlenen etkinlikle kutladı. Roman toplumunun yaşadığı sorunlara dikkat çekilen etkinlikte, Roman kültürünün olmazsa olmazı dans ve 9/8’lik şarkılar da yer aldı. İZMİR (İGFA) - İzmir’de yaşayan Roman vatandaşlar, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle kutladı. Tarihi Bıçakçı Han’da Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen kutlamada, Çılgın Cemal Roman Ateşi ve İzmir Tepecik Müzisyenler Derneği konser verdi. Geleneksel Roman kıyafetleri giyen Roman vatandaşların dansı renkli görüntülere sahne olurken, kutlamaya katılan vatandaşlar Roman müzikleriyle coştu. Dünya Romanlar Günü kutlamasında Roman toplumunun karşılaştığı zorluklar da aktarılarak farkındalık oluşturuldu.

“ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, 8 Nisan’ın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda farkındalık, eşitlik ve insan hakları adına önemli bir hatırlatma günü olduğunu vurguladı.

Roman toplumunun tarih boyunca ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlanma gibi pek çok zorlukla karşılaştığını kaydeden Elvin Sönmez Güler, “Romanlar, 100 bin yılı aşkın bir süredir bu toprakların çocukları olmalarına rağmen en çok ayrımcılığa uğranan grupların başında geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak eşit yurttaşlık hedefiyle Roman toplulukların da İzmir’de yaşayan tüm insanlar gibi insan hakları temelinde onurlu yaşamalarını sağlamaya, haklarını korumaya ve temel hizmetler ile kent hakkına eşit erişimini desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye olanca gücümüzle ve gayretimizle devam ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların amacı, Romanların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlere eşit erişimini sağlamak ve fırsat eşitliğini artırmaktır. Bizler çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de mücadelenin içinde varız” dedi.

“VAR OLUŞUMUZU KUTLUYORUZ”

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği (ROMGEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Karameşe ise “Roman toplumu dünyanın neredeyse her ülkesinde varlık gösteren bir toplum. Biz dünya üzerinde birçok isimle adlandırıldık. Kimi ülkede ‘Kıpti’ dediler, kimi yerde ‘Çingene’ dediler, ‘Poşa’ dediler ama bize bir tek ‘insan’ diyemediler. Roman kelimesi, bizim dilimizde ‘insan’ demektir. 2. Dünya Savaşı’nda sırf insan öldürmeye karşı çıktığı için binlerce Roman soykırıma uğradı, gaz odalarında yakıldı. Bugün hem Avrupa’da hem de Türkiye’de var oluşumuzu kutluyoruz. ‘Coğrafyamızda biz de varız’ demeyi kutluyoruz” diye konuştu.

