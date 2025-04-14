İzmir’in Karaburun ilçesinde kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlayan bir kuzu, etrafı açık olan kuyunun içine düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ile dağda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir itfaiye erini halat yardımıyla kuyuya indirip kuzuyu iple bağladı. Ardından vinç sistemiyle yukarı çekilen kuzu, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla kuyudan çıkarıldı.