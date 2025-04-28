İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde düzenlediği "İyiliğe Yolculuk" temalı izci kampı, engelli izciler ve aileleri ile engelsiz izcileri bir araya getiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten izciler, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde buluştu. "İyiliğe Yolculuk" temalı izci kampı, engelli izciler ve aileleri ile engelsiz izcileri bir araya getiriyor. İzciliğin en kısa tanımı olan ‘iyi insan yetiştirme sanatına’ vurgu yapan kamp, renkli görüntülere de sahne oluyor. İki günlük kamplar nisan ayı boyunca 6 kez düzenlendi.

Kamplarda her oba, oba isimlerini seçip sloganlarını kamp katılımcılarına duyuruyor. İzci marşları ve izci andını okuyan izciler, atölye çalışmaları kapsamında mozaik, el sanatları ve seramik faaliyetlerine katılıyor. Kamp kapsamında bir raket sporu olan pickleball oyunu da oynanıyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu kampta gün boyu çeşitli faaliyetlere katılan izciler, izcilik ritüellerinden kamp ateşi etrafında marşlarını söylüyor.

“Yeni bir birlikte yaşamı kurguluyoruz”

Kampa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel, “İzci, iyilik yapan demektir ve bizim mottomuz bu yıl İyiliğe Yolculuk. Burada iyiliği çoğaltıyor, iyiliği büyütüyoruz. İyilik için insanları bir araya getirme derdindeydik ve bu derdimize derman olan bir ekiple birlikte bu güzel çalışmaları yapma şansına eriştik.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı engelli gruplarından ve engelli olmayan izcileri bir araya getirerek sosyal iyilik halinin aracı oldu. Sosyal iyilik haline ekolojik iyilik halini de ekledik. Burada izciler hem dinlenme hem öğrenme fırsatı buldu. Gelen geri bildirimler de çok güzel. Burada yeni bir birlikte yaşamı kurguluyoruz” dedi.

“Bir arada yaşama kültürünü geliştiriyoruz”

İzci Lideri Esin Akgür de hem engelli hem de engelli olmayan 4 yaş ve üzeri her yaş grubundan izcilerle ortak çalışarak kapsayıcı izcilik çalışması yaptıklarını belirtti. Bu yıl altı ayrı tarihle iki günlük kamp yapıldığını kaydeden Akgür, “Engeli olmadan izcilik yapmak isteyenleri de dahil ettiğimiz için tam bir kapsayıcı izcilik yapıyoruz. Aslında yaptığımız, hedeflediğimiz yaşamın küçük bir modeli. Bir araya gelerek yaşamın içinde farkındalık yaratıp engelli ve engelli olmayanların bir arada yaşama kültürünü geliştiriyor, bunun nasıl yapıldığının bir örneğini gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu duygunun tarifi yok”

Kampa kızı Özlem Önen ile katılan Güler Gezer, “Benim kızım çok içine kapanıktı. İzciliğe girince Özlem’de çok değişim gördüm. İzcilikten büyük bir zevk aldık. Çocuğum burada gelişti. 11 yıldır kamplara katılıyoruz ve mutluyuz. Çocuğum mutlu, ben daha mutluyum. Bu duygunun tarifi yok” derken Özlem Önen de izciliği çok sevdiğini belirterek kampta yaptıkları faaliyetleri anlattı.

“İzcilikle birlikte hayatımda çok şey değişti”

7 yıldır izcilik kamplarına ve izcilik faaliyetlerine katılan Pelinsu Zambak ise “İzcilikle birlikte hayatımda çok şey değişti. Buradaki farklı engel gruplarının arkadaşlıkları bize çok şey kattı. Daha önce işitme engelli ya da görme engelli bir arkadaşımı anlama konusunda zayıftım. İzciliğe katıldıkça onların bakış açısını, yaşam tarzını gördüm. Zamanla kaynaştık, buranın ayrı bir tadı olmaya başladı. Kampları hiç kaçırmıyoruz. Burada farklı aktivitelere katılıyoruz. İzciliği herkese tavsiye ediyorum. İzcilik benim için her zaman farklı bir yere sahip” sözlerine yer verdi.