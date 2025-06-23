Sağlıklı ve mutlu bir kent hedefiyle çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nü sıra dışı bir etkinlikle kutladı. Yüzlerce İzmirli, yılın en uzun gününde, güneşi feribotta yoga yaparak uğurladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İZDENİZ’in de katkısıyla unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Hasan Tahsin Arabalı Vapuru bu kez sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle feribotta buluşan 400 İzmirli, yılın en uzun gününe, denizin ortasında yoga eşliğinde veda etti. Bostanlı Vapur İskelesi’nden Körfez’e açılarak gün batımına doğru yola çıkan İzmirliler, yoga eğitmeni Beste Elvanlı ile unutulmaz anılar biriktirdi.

HEDEF SAĞLIKLI BİR KENT

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, sağlıklı bir kent hedefi ile çalıştıklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın önderliğinde, sağlıklı bir kent yaratma çabası içerisindeyiz. Bugün de o etkinliklerden bir tanesini yapıyoruz. Etkinlik duyurusuna 2 günde 600’e yakın başvuru oldu ama feribotun kapasitesi 450 kişi ile sınırlı. Sağlıklı ve mutlu kentli hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“EN GÜZEL ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Yoga eğitmeni Beste Elvanlı da İzmir’deki bu heyecanı inanılmaz bulduğunu ifade ederek, “İzmir ruhunu yaşattık. Sağımda, solumda deniz. Gökyüzünün altındayız ve feribotta yoga yapıyoruz. Dünya Yoga Günü’nde yapılabilecek en güzel etkinliği gerçekleştirdik. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem de İZDENİZ’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yoganın önemine değinen Elvanlı, “Kendini yönetmek isteyen, kendi kontrolünü eline almak isteyen herkes yoga yapmalı. Hele böyle bir dönemde mutlaka yapmalı” dedi.

Katılımcılardan Eylem Nartaş da “Böyle bir etkinliğin feribotta yapılacağını hiç düşünmemiştim. Çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu. İZDENİZ vapur ve feribotlarını ulaşım aracı olarak çok kullandığını belirten Buse Celep de “Çok güzel bir etkinlikti. Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Rüzgar ayrı, deniz ayrı… Her şey çok güzel ve keyifliydi” dedi.

“YOGA YAPARKEN RÜZGARIN SESİNİ HİSSETMEK ÇOK KEYİFLİYDİ”

Tuğba Yıldız da etkinliği çok beğendiğini söyledi. Yıldız, “Gün batımında yoga yaptık. Çok güzel oldu. Çok eğlendik. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz. Akılda kalıcı ve unutulmaz bir etkinlik oldu. Daha önce sahilde düzenlenen etkinliklere de katıldım. Başka yerlerdeki yoga etkinliklerine de gittim. Ama ilk defa böyle feribotta bir yoga etkinliği oldu. Güzel bir deneyim. Yoga yaparken rüzgarın sesini hissetmek çok keyifliydi” diye konuştu.

“ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR ETKİNLİK”

Çok güzel ve keyifli anlar yaşadığını ifade eden Elida Ceylan ise denizin ortasında yoga yapma deneyimi yaşamanın çok keyifli olduğunu belirtti. Lamia Abbaszade de etkinliğe gelirken çok stresli olduğunu fakat programın sonunda çok rahatladığını, yoganın kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Abbaszade, “Muazzam bir deneyimdi. Alışılmışın dışında bir etkinlik oldu. Deniz ve yoga birleşince, ortaya muhteşem bir atmosfer çıktı” diye konuştu.