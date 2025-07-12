İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitim çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek ve kurumsal verimliliği artırmak amacıyla 07-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında "İletişim, Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu" düzenledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleşen kursa, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 23 yönetici, öğretmen ve personel katıldı.

Uzman Mustafa Tercan tarafından verilen eğitimde, katılımcılara stresin bireysel ve kurumsal etkileri ile çatışma yönetiminde etkili iletişim stratejileri aktarıldı. Kurs kapsamında kurum çalışanlarının karşılaşabileceği zorluklara çözüm odaklı ve meslekî etikle uyumlu yaklaşımlar geliştirmeleri hedeflendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, kursun bireysel gelişimin yanında kurumsal iklimin güçlendirilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Yahşi, "Eğitim ailemizin huzurlu, anlayış temelli ve üretken bir ortamda çalışması önceliğimizdir. Bu tür eğitimler, kurum içi dayanışmayı ve verimliliği artırarak öğrencilerimize yansıyor. Personelimizin mesleki gelişimini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilerleyen dönemde ’Beden Dili ve İletişim Teknikleri’, ’Etkili Dinleme ve İletişim Kurma’, ’Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri’ ile ’Adabımuaşeret Öğretim Programı’ kurslarını da düzenlemeyi planlıyor.

Kurs, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.