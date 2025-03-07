İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) tarafından ücretsiz olarak sahnelenen “Güneş Herkes İçin Parlar” adlı çocuk oyununu, Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde minik öğrencilerle birlikte izledi. Oyun öncesi sahneye çıkarak çocuklara seslenen Başkan Eşki, duygusal anlar yaşadığı eski günlerini hatırlatarak bir müjde verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Başkan Ömer Eşki, çocukluk yıllarında bu sahnede görev yaptığını ve sinemaya gidemeyen çocuklara film gösterimleri düzenlediklerini hatırlatarak, “Siz daha doğmadan önce ben bu salonda, şu arkadaki odada çalışıyordum. Yaz tatillerinde Türkiye’ye gelen çocuk filmlerini sinemaya gidemeyen çocuklara izlettiriyorduk. Şimdi sizi burada görünce aklıma o günler geldi. Önümüzdeki yaz hepinizi burada çocuk sinemalarına getireceğiz” dedi.

“Sinemaya gidemeyen çocuklar için yazlık sinema kuracağız”

Minik izleyiciler oyunu büyük bir heyecanla takip ederken, onlarla birlikte gülüp eğlenen Başkan Eşki; “Hepiniz çok güzelsiniz. Bizler de sizler için çok güzel bir hayatı sunmak için çalışıyoruz. Annelerinize, babalarınıza, öğretmenlerinize söyleyin; yazın istediğiniz bütün filmleri burada yayınlayacağız. Hep birlikte izleyeceğiz” sözleriyle büyük alkış aldı.

Özgürlüğün ve arkadaşlığın hikâyesi

Ozan Gökmen’in yönetmenliğinde sahnelenen oyun, farklılıkların güzelliğini ve birlikte yaşamanın önemini eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Karga ve Ayı adlı iki farklı karakterin dostluğu, çocuklara cesaretin bulaşıcı olduğunu ve herkes için özgürlük mücadelesinin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatıyor.