İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında İzmir genelinde faaliyet gösteren 2 bin 987 ticari taksiye, üzerinde "Bağımlılıklardan kurtulmak için 115’i arayın" yazılı bilgilendirici etiketler yerleştirildi.

Uygulamayla birlikte, her gün binlerce kişiyi taşıyan taksiler sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda birer farkındalık noktası haline geldi. Şoför esnafının gönüllü desteğiyle hayata geçirilen bu girişim; bağımlılıklarla mücadelede toplumun her kesiminin sorumluluk alabileceğini ortaya koydu. Proje kapsamında sahada aktif rol üstlenen Sosyal Hizmet Uzmanı Mina Akça, "Taksiler gün boyu toplumla birebir temas halinde olan alanlar. Bu nedenle onlara yerleştirdiğimiz bir bilgilendirme etiketi, belki de bir kişiye ulaşacak en doğru ilk adım olabilir. Biz sadece bir numara vermiyoruz; destek, umut ve çözümün mümkün olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise projeye dair şu açıklamada bulundu:

"Toplum sağlığı sadece sağlıkçıların değil, hepimizin ortak meselesidir. Bu şehirde her gün yüz binlerce yolcuyla temas eden taksi esnafımızla birlikte böyle bir projeye destek vermekten gurur duyuyoruz. Her taksi, artık aynı zamanda bir yaşam mesajı taşıyor."