Efes Selçuk Belediyesi’nin Deppo Efes soğuk hava deposunda çalışan tarım işçileri, ofis personeli ve nakliye şoförleri için yeni bir kantin hizmete girdi. Kantin, yoğun tempoda çalışanlara dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama imkânı sundu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, Deppo Efes soğuk hava deposunda çalışanlar ve ziyaretçiler için yeni bir hizmet başlattı.

Tesiste yoğun tempoyla çalışan tarım işçileri, belediye personeli ve nakliye şoförleri için açılan kantin, büyük beğeni topladı. Kantin, sıcak ve soğuk içecekler, tost gibi hızlı yiyecekler ve çeşitli paketli ürünlerle çalışanların günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Yoğun çalışma temposunda kısa molalarla dinlenmek isteyen personel ve yükleme için tesise gelen şoförler, kantinde rahat bir ortam buluyor.

“ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRİYORUZ”

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ihlamur, kantinin çalışanların koşullarını iyileştirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Yardımcısı Ihlamur, “Deppo Efes, merkeze uzak bir konumda. Yakınlarda market veya bakkal gibi gıda erişimi sağlayan yerler bulunmuyor. Bu nedenle kantin açma kararı aldık. Tarım işçilerimiz, personelimiz ve ziyaretçilerimiz için rahat bir dinlenme alanı oluşturmak istedik. Kantin, bu anlayışın bir yansıması oldu” dedi.