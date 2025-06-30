İzmir'de Narlıdere Belediyesi, yaz tatilin başlamasıyla birlikte, talep eden okullarda boya, badana ve bakım çalışması gerçekleştiriyorİZMİR (İGFA) - Eğitim kurumlarına desteğini sürdüren Narlıdere Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ilçedeki okullarda iç cephe boya-badana ve bakım çalışmalarını başlattı.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sınıflar ve ortak kullanım alanları baştan sona yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğünün okullardan gelen talepler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla, sınıflar ve ortak kullanım alanları tertemiz ve bakımlı getiriliyor.

Eğitime yapılan her katkıyı, geleceğe yapılan bir yatırım olduklarını gördüklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Narlıdere Belediyesi olarak, öğrenci kardeşlerimizin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için bize gelen talepler ve elimizdeki imkânlar doğrultusunda gereken desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimiz ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz için ne yapsak az. Öğrencilerimizin daha güvenli, hijyenik ve çağdaş ortamlarda eğitim görebilmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.