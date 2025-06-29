İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çiğli İzkent’te sigaradan çıktığı tahmin edilen ve hızla yerleşim yerlerine kadar yayılan yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, son 48 saatte 12'si orman olmak üzere 227 yangına müdahale etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına 15 itfaiye aracı, 8 tanker ve 60 personelle hızla müdahale ederken, itfaiye ekiplerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve ilçe belediyesi de destek verdi.

Doğru ve yerinde müdahaleyle yangının yerleşim yerlerine zarar vermesinin önüne geçilirken ekipler alanda soğutma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece Çiğli Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi yakınında çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın da İtfaiye ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

48 SAATTE 12’Sİ ORMAN OLMAK ÜZERE 227 YANGIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, büyük oranda insan kaynaklı çıkan ve sıcaklıkların artması, düşük nem oranı, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlarla kent merkezinde ve ormanlık alanlarda canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Aliağa, Foça, Bornova, Kemalpaşa ve Çiğli’deki büyük yangınlar başta olmak üzere itfaiye ekipleri 26 Haziran saat 14.00’ten beri 12 orman yangını, 156 ot yangını, 10 ev yangını, 12 araç yangını, 8 işyeri yangını, 29 kuru atık ve çöplük yangını olmak üzere toplam 227 yangını söndürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden son günlerde artan yangınlar nedeniyle vatandaşlara yönelik uyarıda bulunularak “Canları pahasına mücadele eden itfaiyecilerimiz ve tüm personelimizle halkımızın güvenliği için 24 saat görev başındayız. Değerli vatandaşlarımızın en ufak bir ihmalin büyük felaketlere yol açacağı bilinciyle hareket etmesini rica ediyoruz. Söndürülmeden atılan bir sigaranın, otluk alanların yakınında ateş yakılmasının, kontrolsüzce yapılan kaynak ve benzeri çalışmaların, çevreye atılan şişe ve cam parçalarının yangınlara davetiye çıkardığını unutmayalım” denildi.