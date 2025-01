İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir’in toplumsal değerlerine katkı sunanların ödüllendirildiği İz Bırakanlar Ödül Töreni’nde Meryem Ana Evi nöbeti ile “Direnişin İz’i” ödülüne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - İzmir’in önemli basın kuruluşlarından İZ Gazete tarafından her yıl düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir’in ilçe belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmirli siyasetçiler, gazeteciler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ödülünü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin elinden alan Başkan Ceritoğlu Sengel, yaptığı konuşmada Türkiye’de birçok kesimin direndiğine dikkat çekerek; “Efes Selçuk’ta bizim emekçi kardeşlerimizle devam eden bir direnişimiz var. Bu direniş, sadece Efes Selçuk halkının direnişi değil. Türkiye’nin her yerinde direnenler var. Boğaziçi Rektörlüğü’nde direnen rektörlerimiz var. İçeride neden yattığını bilmediğimiz aydınlarımız var, gazetecilerimiz var. Can Atalay gibi milletvekillerimiz var. Mevkidaşımız olan kıymetli Ahmet Özer var. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat var. Akbelen için direnenler var. Doğa için direnenler var. RES için JES için GES için “hayır” diyenler var. Sokakta nefes almaya ve yaşamaya devam etmek için direnen kadınlar var. Eve çocuk gelecek diye tenceresini kaynatmaya çalışan kadınlar var, onun için direnenler var. Türkiye’nin her yerinde direnenler var” dedi.

“Direnişin İz’i” ödülünü tüm direnenler adına kabul ettiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bu ödül tüm direnenleri sembolize ederek kabul ettiğim bir ödül olsun. Yoksa onca direnenin karşısında ne olmuş Efes Selçuk’ta Meryem Ana için direndiysek. Hepsine selam olsun. Çok teşekkür ediyorum her direnen adına. Hiçbir zaman dilenen olmadık, hep direnen olduk. İnşallah bir gün buraya geldiğimizde kazananlar oluruz. Hep beraber o zaman esas kutlamayı yaparız” dedi.