Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bilecik’te sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen "Anadolu Ezgileri" konseri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Bakanlık tarafından "Opera ve Bale Her Yerde" anlayışıyla düzenlenen 1. Anadolu Festivali, 2024 yılında altı şehirde sanatseverlerle buluşarak yoğun ilgi görmüştü. Festival kapsamında toplam 14 farklı eser sahnelenirken, 15 gösteride 15 bin 358 seyirciye ulaşıldı.

Bu yıl kapsamını genişletmeye hazırlanan festival, 2025 yılında 23 şehirde sanatseverlerle buluşmayı hedefliyor. Anadolu’nun kültürel mirasını sanatla birleştiren etkinlik, sanatseverlere benzersiz performanslar sunarak yerelden evrensele uzanan güçlü bir sanat köprüsü kuruyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrası izleyiciler, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca, Festival, 3 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de, 46 yıl aradan sonra sahnelenecek olan "Folklorama" opera ve bale gösterisiyle devam edecek. Gösteri, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.