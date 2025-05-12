Türkiye'ye Challenger Cup’ta üst üste iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazandıran ve Türkiye 1. Ligi'nde son üç sezonun şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı, üst üste dördüncü lig şampiyonluğu peşinde.İZMİR (İGFA) - Challenger Cup finalinde yenerek kupaya uzandığı Galatasaray Zena ile Lig finalinde bir kez daha eşleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed Akgün Olimpik Yüzme Havuzu’nda oynanan serinin ilk maçını 12-11 kazandı.

41 gol ile ligin zirvesinde yer alan Kübra Kuş’un omuz sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta mavi beyazlıları galibiyete Hamiyet’in üç, Selin, Eda ve Hanzade’nin ikişer, Ela, Lal ve Yağmur’un ise birer sayısı taşıdı.

Rakibiyle bu sezon oynadığı üç maçtan bir galibiyet çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı 1-0 geride başladığı serinin ilk maçında rakibini mağlup ederek galibiyetleri eşitledi.

3 galibiyete ulaşan takımın lig şampiyonu olacağı zorlu serinin ikinci ve üçüncü maçı 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde İstanbul Engin Bora Sutopu Havuzu’nda, eşitlik bozulmadığı takdirde ise son maç 20 Mayıs Salı günü Balıkesir Yüzme Havuzu’nda oynanacak. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak serinin ikinci maçı ise TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, rakip fileleri 199 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 63 gol gördü. Yarı finalde Dalton Koleji’ni 21-3 ve 17-3’lük skorlarla geçen İzmir temsilcisi adını büyük finale yazdırmıştı.