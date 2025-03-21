İzmir'de Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı büyütmek adına ilçenin çeşitli noktalarında iftar çadırları kurmaya devam eden Bornova Belediyesi, Bornova Metro İstasyonu ve Stadyum Metro çıkışında da iftar kumanyası dağıtıyor.İZMİR (İGFA) - İftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu kez Bornova Metro İstasyonu’ndaki kumanya dağıtım noktasında vatandaşlarla buluştu. İlgili belediye personeliyle birlikte iftar paketlerini dağıttı.

Vatandaşlarla sohbet eden ve Ramazan’ın paylaşmanın en güzel zamanı olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, "Ramazan ayı, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve birbirimize destek olmayı hatırladığımız özel bir dönemdir. Bornova’da kimse yalnız değildir, soframız da kalbimiz de herkese açıktır. Bugün burada sizlerle olmak, bir arada iftar yapmak bizim için büyük mutluluk. Tüm Bornovalılara hayırlı Ramazanlar diliyorum."

HER GÜN İFTAR YEMEĞİ

Bornova Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca sürecek iftar programları kapsamında kurulan çadırlar ve metro istasyonlarındaki kumanya dağıtımları, Bornovalıların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Belediye ekipleri, iftar saatinde yolda olan vatandaşların da oruçlarını açabilmesi için kumanya dağıtımlarını sürdürürken ayrıca ilçenin çeşitli noktalarında kurulan sofralarda binlerce kişiye iftar yemeğinde buluşturuyor.