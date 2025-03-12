İzmir Bornova'da Başkan Eşki, bu kez Çamdibi’nde İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği’nin sahur programına katıldı. Güvercin yetiştiricileriyle birlikte sahur yapan Eşki, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, bu tür derneklerin toplum içinde oynadığı rolün çok değerli olduğunu belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği üyeleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Ömer Eşki, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Güvercinler tarih boyunca sadece haber taşıyan değil, aynı zamanda dostluğun, barışın ve umudun simgesi olmuştur.

Bizler de bu şehirde barışı, sevgiyi ve dayanışmayı büyütmek için çalışıyoruz. İzmir, her zaman farklı kültürlerin, ortak değerlerin buluştuğu bir kent olmuştur. İşte bu ruhu yaşatan derneklerimiz, şehrimizin sosyal dokusuna büyük katkılar sunuyor. Bugün burada, bu güzel sofrada bir arada olmak benim için çok kıymetli" diye konuştu.

BAŞKAN EŞKİ’YE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Dernek üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi her zaman yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Salih Akdemir, Başkan Eşki’ye teşekkür ederek, "Başkanımız Ömer Eşki, her zaman yanımızda oldu. Bizlere ve hobimize verdiği destek için kendisine minnettarız. Güvercinlerimiz nasıl ki mesaj taşır, biz de bu dostluğu ve bağlılığı geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Salih Akdemir, Başkan Eşki’ye üzerinde güvercin figürü bulunan özel bir plaket takdim etti.