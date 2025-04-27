Akdeniz Akademisi gençler için alternatif bir ders serisi başlatıyor. “Demokrasi Okulu” başlıklı serinin 7 Mayıs’ta Kültürpark’ta yapılacak ilk dersini akademisyen Ulaş Bayraktar ve Ezgi Bakçay verecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi alternatif bir ders serisi başlatıyor. “Demokrasi Okulu” başlıklı seri, üniversite öğrencisi, çalışan ve işsiz tüm gençlere hitap ediyor. Ayrıca derslerin kapısı bu tartışmalara katılmak isteyen tüm İzmirlilere açık.

Demokrasi Okulu gençleri bir araya getirerek demokrasi, kent ve sanat alanlarında tartışmalarını sağlamayı, gençlerin kamusal konularda düşünme ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi, eleştirel ve bilimsel bilgiye erişim olanaklarını genişletmeyi amaçlıyor.

İLK DERS BAYRAKTAR VE BAKÇAY’DAN

Demokrasi Okulu’nun ilk dersi akademisyen Ulaş Bayraktar ve Ezgi Bakçay tarafından 7 Mayıs 2025 Çarşamba 17.30-20.00 arasında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda verilecek. Dersin konusu "Adalet ve Eşitlik: Kısa Filmlerle Derin Mevzular” olacak.

Ulaş Bayraktar kent ve yerel yönetimler alanında, Ezgi Bakçay ise kent ve sanat alanlarında çalışıyor.