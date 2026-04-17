İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın sunumuyla 'Bir Liderin İnşası' konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik, adliye personeli ve yargı mensuplarını bir araya getirdi.

Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yetkilileri, başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, hakim ve savcı yardımcıları, Adli Tıp Şube Müdürlüğü temsilcileri, avukatlar ile adliye personeli katıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra enstitünün tanıtım videosu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan özgeçmiş videosu izlendi.

Liderlik vizyonu anlatıldı

Program, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'ın 'Bir Liderin İnşası' sunumuyla devam etti. Katılımcılara hitap eden Baran, bilgi ve tecrübelerini aktardı. İlgiyle takip edilen sunumda liderliğin yalnızca bir unvan olmadığı belirtildi. Liderliğin aynı zamanda vizyon ve sorumluluk gerektiren bir yolculuk olduğu vurgulandı.

Sunumun tamamlanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan sahneye davet edildi. Başsavcı Yeldan tarafından Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'a teşekkür edilerek çiçek ve plaket takdim edildi. Konferans, çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.