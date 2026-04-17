Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun en kritik maçına çıkmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 16.00'da Afyonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, 25 puanla düşme hattının hemen üzerinde 12. sırada yer alırken, konuk ekip Afyonspor ise 22 puanla 14. basamakta bulunuyor. Altay, bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

Afyonspor'un Altay'ı iki ya da daha farklı bir skorla mağlup etmesi durumunda, siyah-beyazlı ekip tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Altay'ın bir basamak altında bulunan 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK ise deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Çoruhlu FK bu maçtan galip ayrılamaması halinde, Altay sahasında Afyonspor'a tek farklı mağlup olsa bile genel averaj sayesinde ligde kalmayı başaracak.