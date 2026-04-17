Gümüşhane'de Kahramanmaraş ve Siverek'te okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için anıt önüne çiçekler bırakıldı.

Gümüşhane'de düzenlenen anma programına eğitim sendikaları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen grup, saldırılarda yaşamını yitirenler için anıta çiçek bıraktı. Programda eğitim sendikaları temsilcileri, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Burada grup adına bir basın açıklaması gerçekleştiren öğretmen Özlem Kazancı, 'Bizler, milli değerlerimizden aldığımız güçle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış bir milletiz. Dün olduğu gibi bugün de acılar karşısında kenetlenmeyi, yaralarımızı birlikte sarmayı biliriz. Bu birlik ve beraberlik ruhu var olduğu sürece hiçbir karanlık, geleceğimizi gölgeleyemeyecektir. Kaybettiğimiz canların hatırası, bizlere daha dikkatli, daha duyarlı ve daha kararlı olma sorumluluğu yüklemektedir. Onların emaneti olan bu ülkeyi ve eğitim yuvalarımızı daha güvenli hale getirmek, hepimizin ortak görevidir' dedi.

Anma töreni, katılımcıların Atatürk Anıtı'na çiçek bırakmasının ardından sona erdi.